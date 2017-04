BioWare – Vorstellung der neue IP „Dylan“ zur E3

Der Journalist Liam Robertson, bekannt für seine Arbeit an Did You Know Gaming? und Unseen64, hat heute in seinem Patreon-exklusivem Podcast neue Informationen zur neuen IP von Entwickler BioWare bekannt gegeben.

Ihm zufolge soll das neue Spiel den Namen Dylan tragen, wobei es sich hier auch noch um einen Codenamen handeln kann. Dass BioWare an einer völlig neuen IP arbeitet, ist bereits seit 2014 bekannt. Dylan soll eine Art Destiny mit Elementen aus The Division und MMOs sein. Das Semi-MMO soll das bisher größte Spiel des Entwicklers sein. Zudem soll es einen kooperativen Modus bieten.

Robertson erhielt diese Infos von mehreren Quellen, weshalb er sich der Echtheit dieser Informationen zu 100% sicher ist. Eine Information, die er bisher nur von einer Person erhalten konnte, ist, dass das Spiel einen männlichen und einen weiblichen Hauptcharakter bieten soll. Ob beide Charaktere spielbar sein werden, ist jedoch unbekannt.

Die Vorstellung des neuen Titels soll während der E3 2017 im Juni stattfinden, die Veröffentlichung ist bis März 2018 geplant.

Die Entwicklung übernimmt das BioWare Studio im kanadischen Edmonton. Das Studio in Austin soll laut Robertson aktuell an einem Star Wars Spiel arbeiten und BioWare Montreal hat erst kürzlich Mass Effect: Andromeda veröffentlicht und wird dies weiter mit Updates versorgen.