BioWare – Veröffentlichung von „Dylan“ verschoben

Seit 2014 ist bekannt, dass BioWare an einer neuen großen IP unter dem Codenamen „Dylan“ arbeitet. Nun informiert Kotaku-Redakteur Jason Schreier auf seinem Twitter-Kanal, dass sich die geplante Veröffentlichung um ein Jahr verschiebt.

EA says on earnings call that BioWare's new "live service" IP (Dylan) has been delayed to FY19 (April 2018-March 2019)

