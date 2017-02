Bioware – Neues Spiel für Anfang 2018 geplant

Fragt man aktuell nach Bioware, ist das Wort Mass Effect: Andromeda in aller Munde. Obwohl das Spiel heiß erwartet ist und viele kaum mehr an einen andere Titel denken, hat das Studio schon lange Pläne, die weit über das Releasedatum von Andromeda hinausgehen. Für das Ende des laufenden Fiskaljahres ist sogar eine brandneue IP geplant.

Das Team gibt bisher folgende Eigenschaften dieses geheimnisvollen Spieles bekannt:

Neue Konzepte, Gameplaymechaniken und neue Story

Ein neues Spieluniversum

Action-Adventure mit Rollenspielelementen

Soll fundamental die Denkweise über Actionspiele ändern

Bringt Freunde zusammen um gemeinsam neue Wege zu erspielen (Hinweis auf Multiplayer)

Fokus auf Charakterentwicklung

Die Arbeiten an dieser neuen IP begannen bereits im Jahr 2012. Was wir hier tatsächlich erwarten dürfen ist bisher unklar und wird es vermutlich auch lange Zeit bleiben. Immerhin ist die Veröffentlichung für den Anfang 2018 geplant, was für uns bedeutet, dass es womöglich zur E3 diesen Jahres oder spätestens zur gamescom neue Informationen geben könnte. Wir sind gespannt, was sich da Bioware aus dem Hut zaubern wird.