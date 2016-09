BioShock: The Collection – Systemanforderungen bekannt

Shooter Fans können sich freuen: BioShock: The Collection erscheint bald und enthält alle drei bisherigen Teile der Reihe.

Nun hat 2k die Systemanforderungen für die überarbeiteten Teile bekannt gegeben. Die Unreal Engine 3, auf der sämtliche Spiele basieren wurde ordentlich aufgepumpt und bietet entsprechend eine verbesserte Optik. Dieses System braucht ihr:

Minimum

Betriebssystem: Windows 7 Service Pack 1 (64-bit), Platform Update für Windows 7 SP1 und Windows Server 2008 RS SP1

Windows 7 Service Pack 1 (64-bit), Platform Update für Windows 7 SP1 und Windows Server 2008 RS SP1 Prozessor: Intel E6750 Core 2 Duo 2,66 GHz, AMD Athlon X2 2,7 GHz

Intel E6750 Core 2 Duo 2,66 GHz, AMD Athlon X2 2,7 GHz Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

4 GB RAM Grafikkarte: AMD Radeon HD 7770, Nvidia GeForce GTX 560

AMD Radeon HD 7770, Nvidia GeForce GTX 560 Festplatte: 25 GB für Teil 1, 25 GB für Teil 2 2, 20 GB für Infinite. Insgesamt 70 GB für alles.

Empfohlen

Betriebssystem: Windows 7 Service Pack 1 (64-bit), Platform Update für Windows 7 SP1 und Windows Server 2008 RS SP1

Windows 7 Service Pack 1 (64-bit), Platform Update für Windows 7 SP1 und Windows Server 2008 RS SP1 Prozessor: 3 GHz Quad-Core-Prozessor

3 GHz Quad-Core-Prozessor Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafikkarte: 2 GB ATI Radeon HD 7970, 2 GB Nvidia GeForce GTX 770 oder besser

2 GB ATI Radeon HD 7970, 2 GB Nvidia GeForce GTX 770 oder besser Festplatte: 25 GB für Teil 1, 25 GB für Teil 2, 30 GB für Infinite. Insgesamt 80 GB für alles.

BioShock: The Collection erscheint am 16. September 2016 für PS4, Xbox One und PC und kann hier vorbestellt werden.