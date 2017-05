Beyond Good & Evil 2 – Neue Informationen noch dieses Jahr

Lange Zeit war unklar, ob sich Beyond Good & Evil 2 überhaupt in Entwicklung befindet. Zwar gab es Andeutungen, aber nie etwas konkretes. Inzwischen wissen wir, dass das Spiel in Entwicklung ist, allerdings scheinen keine Fortschritte durch und es wird immer noch auf mehr Informationen gewartet.

Game Director Michel Ancer lässt nun endlich etwas Hoffnung zu und gibt gute Neuigkeiten bekannt. Zwar sei die Bühne der E3 unpassend für erste Einblicke in das Spiel, aber eine Vorstellung ist noch in diesem Jahr geplant.

Konkrete Aussagen gibt es zwar noch nicht, aber aktuellen Gerüchten zufolge könnte Beyond Good & Evil 2 exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen, was die restliche Community sehr enttäuschen dürfte. All dies wird sich wohl erst im Laufe des Jahres auflösen, wenn die Fortsetzung endlich offiziell vorgestellt wird.