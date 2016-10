Beyond Good and Evil 2 – In Pre-Production

Nachdem es immer wieder kleinere Lebenszeichen gab, die Hoffnung auf Beyond Good And Evil 2 machten, haben wir endlich euch etwas Handfestes zu bieten. Michael Ancel, Schöpfer des Vorgängers, hat jetzt schon eine geraume Weile immer wieder kleine Teaser auf seinem Twitter-Account gezeigt. Mit folgenden Worten gibt er nun bekannt, dass Beyond Good And Evil 2 offiziell bei Ubisoft in Pre-Production ist.

Endangered species – now saved – Game in pre-production – Stay tuned

Die bisher gezeigten Bilder deuten nach mehreren Mutmaßungen auf ein Prequel hin. Natürlich ist es ein weiter Weg von Pre-Production zu einem fertigen Spiel, aber wir hoffen dass Beyond Good And Evil 2 den Schlund der Development-Hölle meistert und in baldiger Zukunft auf unserern Regalen steht.