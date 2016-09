Beyond Good and Evil 2 – Haben wir den ersten Teaser vor Augen?

Seit vor langer, langer Zeit Beyond Good and Evil mit seiner sympathischen Protagonistin, der stimmungsvollen Welt und einer packenden Story begeistern konnte, wartet die (Gaming-)Welt auf den Nachfolger des Spiels. Bis auf wenige Gerüchte und vermeintliche Leaks, die sich nur wieder als falsch heraus stellten, gab es dazu aber lange Zeit gar keine handfesten Informationen. Das konnte sich soeben geändert haben. Michel Ancel, der kreative Kopf hinter Beyond Good and Evil, teilt ein besonderes Bild auf seinem Instagram-Account mit den folgenden Worten:

Somewhere in system 4 …

– Thanks #ubisoft for making this possible !

Das Bild, das Spekulationen zufolge, einen jungen Pey’j zeigt und somit auf ein Prequel deuten könnte, wollen wir euch natürlich nicht enthalten.

