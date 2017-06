Beyond good and Evil 2 – Gerüchte um zeitlich begrenzte Switch-Exclusive-Veröffentlichung widerlegt

Im gr0ßen Finale der E3-Pressekonferenz von Ubisoft wartete der Publisher mit einer Weltpremiere auf: Einem Cinematic-Trailer zu Beyond Good and Evil 2. Damit wurde erstmals offiziell bestätigt, dass ein Nachfolger des beliebten Action-Adventures aus dem Jahr 2003 in der Entwicklung ist. Schon Anfang des Jahres machte das Gerücht die Runde, eine potentielle Fortsetzung solle die ersten zwölf Monate exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich sein. Diese Theorie wurde jetzt durch das Space Monkey Project widerlegt.

Hier können sich Interessierte in Crowdfunding-Manier anmelden und durch Stress-Tests, Diskussionen und Kommentaren an der Entwicklung des Spiels partizipieren. Dabei muss man unter anderem die bevorzugte Plattform angeben. Die Switch ist nicht in den Auswahloptionen enthalten. Das lässt darauf schließen, dass ein Exklusivvertrag mit Nintendo unwahrscheinlich bis ausgeschlossen ist. Offziell gab es noch keinen Kommentar dazu. Bis wir mehr wissen, lehnen wir uns doch einfach zurück und genießen noch einmal den Trailer: