Beyond Good and Evil 2 – Es kommt tatsächlich!

Nachdem wir in den letzten Jahren viele Ankündigungen zu Titeln erhalten haben, die ziemliche Fan-Favoriten waren, gibt es tatsächlich eine Ankündigung zu Beyond Good and Evil 2.

Jedoch wurden nicht viele Worte zu dem Spiel verloren, sodass man noch nicht sagen kann, wann der Titel erscheint oder auf welchen Plattformen. Man weiß aber, dass es sich um ein Prequel handelt. Passend dazu könnt ihr euch den Reveal-Trailer anschauen.