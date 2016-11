Bethesda – Volle Unterstützung für die Switch

Bei der Ankündigung der Nintendo Switch durften wir bereits The Elder Scrolls V: Skyrim auf dem neuen Gerät begutachten. Nicht nur wird das Spiel auf der Plattform verfügbar sein, Bethesda gibt neuerdings weitreichende Pläne für eine Zusammenarbeit mit Nintendo und der Switch an.

Zunächst mal wird seitens Bethesda bestätigt, dass es sich bei der Vorführung um genau das Skyrim handelte, was wir bereits kennen und es so auf der Switch spielbar sein wird. Todd Howard selbst sagt dazu:

I think it’s really smart what they’re doing. We’re definitely going to be supporting it. It’s the first time we’ve done something on Nintendo.