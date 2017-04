Bethesda – Möglicherweise zwei große Enthüllungen für die E3 geplant

In ein paar Wochen findet in Los Angeles die E3 statt. Bethesda hat nun für die dort geplante Pressekonferenz ein Artwork veröffentlicht, das auf zwei große Premieren hoffen lässt.

Das Artwork stellt wahrscheinliche eine Art Übersichtstafel dar, die alle Marken vorstellt, die beim Bethesda-Showcase eine Rolle spielen dürften. Darunter sind bekannte Titel wie Doom und The Elder Scrolls. Daneben gibt es aber zwei Flächen, die mit „under construction“ und „coming soon“ gekennzeichnet sind. Die Frage, ob es sich dabei um Fortsetzungen von bekannten Serien handelt oder um komplett neue Franchises bleibt allerdings offen.

Die E3 2017 öffnet vom 13. zum 15. Juni in Los Angeles ihre Pforten, erstmals auch für die breite Öffentlichkeit. Laut einem Twitter-Post, findet Bethesdas Showcase am 11. Juni um 18:30 Uhr Ortszeit statt, also um 3:30 Uhr morgens bei uns. Bis dahin müssen wir uns noch gedulden!

