Bethesda – E3 Pressekonferenz und neue Spiele

Neben Microsoft hat auch Bethesda verraten, wann deren inzwischen dritte E3 Pressekonferenz stattfinden wird. Dem Tweet zufolge wird Bethesdas E3 Showcase wie gewohnt am Sonntag vor der E3 stattfinden. Dabei handelt es sich um den 11. Juni 2017.

Sunday before E3 getting busy. Imitation IS the sincerest form of flattery. Bethesda E3 Showcase will still be Sunday pm. Details soon! #BE3 pic.twitter.com/Sm7auKtFDf — Bethesda Softworks (@bethesda) February 16, 2017

Im Tweet erwähnt man auch, dass „Nachahmung die aufrichtigste Form der Schmeichelei“ ist, was sich wohl auf Microsofts E3 Briefing bezieht, welches in diesem Jahr auch am Sonntag stattfinden wird. Marketing-Chef Pete Hines deutete auf Twitter zudem an, dass die Konferenz zur üblichen Zeit stattfinden wird, was ungefähr 4 Uhr morgens unserer Zeit entsprechen wird. Ob wir dann endlich erstes Material zu New Colossus sehen werden, das während der letzten E3 Pressekonferenz angeteasert wurde?

In einem Interview mit Glixel deutete Todd Howard, Executive Producer bei Bethesda Game Studios, drei Spiele an, die sich aktuell in Entwicklung befinden. Details dazu nannte er nicht, allerdings soll es sich dabei um zwei „klassische Bethesda Spiele“ und ein neues Mobile Game handeln. An den beiden großen Spielen soll zeitgleich gearbeitet werden und sie sollen sich etwas von dem unterscheiden, was man von Bethesda normalerweise gewohnt ist.

Auch über das Mobile Game verlor Todd Howard nicht viele Worte. Man habe viel von Fallout Shelter gelernt und war vom Erfolg des Spiels sehr überrascht. Das neue Spiel soll sich allerdings sehr von Bethesdas erstem Smartphone-Spiel unterscheiden.