Best of E3 2017 – Die 10 besten Spiele der Messe

Die E3 2017 ist inzwischen vorbei, das Echo selbiger wird allerdings noch lange nachhallen. Eine der wichtigsten Spielemessen weltweit hat auch in diesem Jahr überzeugt und einige spannende Neuankündigungen präsentiert, die direkt auf unserer Wunschliste gelandet sind. Doch auch zu bereits angekündigten Titeln gab es interessantes neues Material zu bestaunen. Wir fassen für euch zusammen, welche Spiele uns am meisten beeindruckt haben.

Platz 10: God of War

Erneut schlüpfen wir in die Rolle des Kratos, welcher sich im kommenden God of War um seinen Sohn Atreus kümmern muss. Erstmals macht das Franchise dabei einen Abstecher in den Norden und verlässt die gewohnten Pfade der griechischen Mythologie. God of War soll im frühen 2018 exklusiv für die Playstation 4 erscheinen.

Platz 9: Days Gone

Und noch ein PS4-Exklusivtitel hat es auf unsere Liste geschafft: Days Gone. Jede Menge Zombies, noch immer keine wirklichen Details zur Geschichte und trotzdem finden wir es irgendwie interessant. Ob der Singleplayer-Survival-Titel am Ende tatsächlich überzeugt, bleibt abzuwarten. Das Gezeigte fanden wir zumindest spannend.

Platz 8: Metro Exodus

Klar, der gezeigte Gameplay-Trailer strotzt nur so vor scheinbar durchgescripteten Events und doch ist Metro Exodus ein Titel, der unsere Herzen höher schlagen lässt. Statt der beengten Umgebung der Vorgänger geht es diesmal in die offene und nichtlineare Welt voller Strahlung und mutierter Gefahren. Metro Exodus erscheint 2018 für PC, Xbox One und Playstation 4.

Platz 7: Dishonored: Der Tod des Outsiders

In Dishonored: Death of the Outsider schlüpfen wir in die Rolle von Billie Lurk, die mit Hilfe ihres Mentors Daud den so genannten Outsider töten will. Die Standalone-Erweiterung erscheint bereits am 15. September 2017 für PC, Xbox One und Playstation 4.

Platz 6: Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps ist der Nachfolger des gefeierten Ori and the Blind Forest. Diesmal erkunden wir die Geheimnisse des Waldes Nibel, während wir zugleich herausfinden, welches Schicksal den titelgebenden Helden Ori erwartet. Ori and the Will of the Wisps soll 2018 für den PC und die Xbox One erscheinen.

Platz 5: Detroit: Become Human

Detroit: Become Human ist der dritte PS4-Exklusivtitel auf unserer Liste. Fünf Jahre nach Quantic Dreams Kurzfilm Kara nimmt die Welt der Androiden Gestalt an. Im neuesten Trailer lernen wir den letzten spielbaren Charakter namens Markus kennen.

Platz 4: Star Wars Battlefront 2

Nachdem die Community beim Vorgänger mit einigen Enttäuschungen zurechtkommen musste, möchte EA mit Star Wars Battlefront 2 nun wieder alles richtig machen. Der Gameplay-Trailer verspricht sinnvolle Neuerungen und unterhaltsames Gameplay. Zudem soll ein kostenloser Season Pass für die Langlebigkeit des Titels sorgen. Ob das am Ende wirklich alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, werden wir spätestens am 17. November 2017 erfahren, wenn Star Wars Battlefront 2 für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheint.

Platz 3: Anthem

Nach der Veröffentlichung von Mass Effect: Andromeda möchte Bioware nun mit Anthem punkten, das einen ähnlich großen Einfluss auf die Spielebranche haben soll wie Bob Dylan seinerzeit auf die Musikbranche. Gemeinsam mit Freunden entdecken wir eine Wildnis, die nach Ärger riecht und springen währenddessen dank unserer Jetpacks munter durch Berg und Tal. Anthem soll 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Platz 2: Life is Strange: Before the Storm

Bereits im Vorfeld der E3 wurden erste Screenshots geleakt, dank des Trailers gab es vor rund einer Woche endlich die Bestätigung: Zusätzlich zur bereits angekündigten zweiten Season von Life is Strange wird es auch ein Prequel geben, namentlich Life is Strange: Before the Storm. Die Vorgeschichte von Chloe und Rachel dürfen wir bereits ab dem 31. August 2017 durchleben.

Platz 1: A Way Out

Das spannendste Spiel aus dem Katalog von EA ist ausgerechnet ein Indie-Titel. A Way Out wird von Hazelight, den Machern von Brothers – A Tale of Two Sons, entwickelt und verspricht spannende Koop-Kost für zwei Spieler. Gemeinsam sollen zwei ungleiche Antihelden einen Gefängnisausbruch meistern, dabei Differenzen überbrücken und das Leben außerhalb der hohen Mauern meistern. A Way Out erscheint Anfang 2018 für PC, Xbox One und Playstation 4.

Die diesjährige E3 hatte für jeden Geschmack etwas zu bieten. Doch was waren eure Favoriten? Wir sind gespannt auf die Titel, die wir vielleicht übersehen haben.