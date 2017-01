Best of 2017 – Die TOP 10 Survival Games des Jahres

Unsere Gaming Highlights 2017 haben euch nicht ausgereicht oder waren euch zu wenig spezifisch? Kein Problem. In den kommenden Wochen erwartet euch erneut ein Ausblick auf die wichtigsten Vertreter bestimmter Genres, Hersteller oder anderen Interessengebieten. Ich selbst bin seit einigen Jahren großer Fan von Survival Games. Ob diese sich thematisch nun mit der Apokalypse, Zombies, Astronauten oder Dinosauriern auseinandersetzen, ist mir ziemlich egal. Gut muss es sein. Langzeitmotivation muss gegeben sein. Und vor allem im Multiplayer auch fair.

Auf den folgenden Seiten habe ich euch die in diesem Jahr interessantesten Vertreter des Survival-Genres herausgepickt und stelle euch diese vor, damit ihr sie sogleich, wie ich auch, auf eure Wunschliste packen könnt. Ihr mögt Survival, interessiert euch aber für eine ganz bestimmte Thematik? Dann werft einen Blick auf das Inhaltsverzeichnis.

Seite 2: New Dawn Was im Genre des Survival bisher gefehlt hat? Piraten. Wir spielen allerdings die Ureinwohner, die im Zeitalter der Erkundung ihr Land verteidigen müssen.

Seite 6: Frostpunk

This War of Mine war ein sensationelles Spiel, wenn man dies in Anbetracht der Thematik so formulieren kann. Frostpunk ist der Nachfolger des kreativen Entwicklers.