Best of 2017 – Die TOP 5 Nintendo Games des Jahres

Erst vor einigen Tagen hat Nintendo die Bombe rund um die Nintendo Switch platzen lassen und schon sitzen wir hier und können uns auf ein paar Highlights für 3DS und die neue Heimkonsole freuen. Dabei erstreckt sich die Genre-Vielfalt über viele verschiedene Arten von Games: Seien es packende Rollenspiele, spaßige Jump&Runs oder einfach ein wenig Online-Ballerei – Mit Nintendo seid ihr auf der sicheren Seite, wobei einer der Titel besonders hervorsticht. Doch dazu im folgenden Artikel mehr.

Seite 2: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Link in einer riesigen Open World, viele neue Features und ein komplett neues Abenteuer. Was braucht man mehr?