Best of 2017 – Die TOP 10 Visual Novel des Jahres

Wie haben euch die bisherigen Top-Listen gefallen? Ziemlich viel Input, nicht wahr? So viele Spiele und so wenig Zeit. In meiner Top 10 möchte ich mich einem speziellen Themengebiet widmen, der Visual Novel. Was ist das überhaupt? Textadventure mit grafischer Untermalung, viel zu lesen und gegebenenfalls vielen Rätseln. Das Genre der Visual Novels wird überschwemmt von kleinen Indie-Projekten auf Steam, daher war es gar nicht so einfach, aus der schier unendlichen Auswahl zehn interessante Vertreter des Genres ausfindig zu machen. Neben bekannten japanischen Ablegern habe ich zudem einige interessante Indie-Projekte für euch recherchiert.

Holt die Lesebrille raus und macht euch bereit für eine kleine Reise in die Welt der textbasierten Abenteuer. Vielleicht kann ich durch meinen Beitrag sogar dem einen oder anderen das Genre schmackhaft machen.

Best of Visual Novels 2017

Seite 2: Dangangronpa 3

Das fröhliche Töten geht in die dritte Runde. Wetzt schon einmal eure Messer.

Seite 3: The Miskatonic

Horror und Comedy treffen in dieser Visual Novel mit großartigem Art Style aufeinander.

Seite 4: The Pirates Fate

Piraten und Furry Fanservice. Was kann man sich mehr wünschen?

Seite 5: Anomie

Düstere Zukunftsvisionen in einer atmosphärischen Story verpackt.

Seite 6: Attack on Titan

Mal wieder auf Titanenjagd. Muss man mehr dazu sagen?

Seite 7: Exogenesis

Auch als Visual Novel ist das Thema der Postapokalypse sehr beliebt.

Seite 8: Hakuoki: Kyoto Winds

Samurais und das feudale Japan sind doch immer eine Geschichte wert.

Seite 9: Quantum Suicide

SciFi und eine mörderische künstliche Intelligenz? Immer her damit.

Seite 10: Undead Darlings

Ein Wissenschaftler und eine Horde Zombie-Mädchen erwarten euch in dieser Visual Novel.

Seite 11: Zero Escape: 999

Mörderparty auf einem Schiff. Kannst du all deinen Gefährten vertrauen?

Viel bunter Japano-Kitsch, kleine Mädchen mit großen Augen, Mörder, Harem-Wissenschaftler, Dramatik, Themen zum Nachdenken. Wie ihr seht, gibt es viele abgedeckte Themenbereiche in sehr unterschiedlichen Visual Novels. Wer auf Storys steht und nicht durchgehend ein Action-Feuerwerk auf dem Bildschirm braucht, darf sich gerne den einen oder anderen hier vorgestellten Vertreter etwas genauer ansehen.