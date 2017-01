Best of 2017 – Die TOP 10 Strategiespiele des Jahres

Die passende Strategie, um das neue Jahr zu bestreiten, haben wir nicht für euch. Dafür massig Strategiespiele! 2017 wird in dieser Hinsicht einiges zu bieten haben: Weltkrieg, alternativer Weltkrieg, düstere Zukunft und glorreiche Zivilisationen werden uns erwarten. Hierbei ist es besonders schön, dass viele Spiele von kleineren Entwicklern stammen oder gar von Moddern entwickelt werden.

Aus diesem Grund wird die Liste vor allem gegen Ende spannend (auch wenn Total War alles andere als ein kleiner Name ist). Anfangen werden wir jedoch mit den großen Strategiespielen, arbeiten uns durch die Early Access Titel und landen schließlich in dem bereits erwähnten interessanten Teil. Hier sind unsere TOP 10 Strategiespiele des Jahres 2017:

Best of Strategiespiele 2017

Seite 2: Halo Wars 2

Diesmal nicht nur für Konsole, sondern auch für „Windows 10“. Der Master Chief ist übrigens nicht dabei, dafür aber neue Gesichter und Geschichten.

Seite 3: Dawn of War 3

Schon jetzt ein umstrittener Titel in der Community, aber eins steht fest: Auf den Schlachtfeldern des 41. Jahrhunderts wird es wieder brutal.

Seite 4: Sudden Strike 4

Mit der Rückkehr der Weltkriegs-Shooter wollen natürlich auch die Strategiespiele mitschwimmen.

Seite 5: Northgard

Wikinger sind dagegen eine eher unverbrauchte Ära. Ich hoffe, ihr habt eure Winterjacken dabei, wenn es in den hohen Norden geht.

Seite 6: Endless Space 2

Einer von drei Early Access Titeln meiner Liste. Zwei davon haben etwas mit Science Fiction zu tun. Na, erratet ihr schon, was Nummer zwei ist?

Seite 7: RimWorld

Genau! Und beide Titel sind jetzt schon fantastisch. 2017 muss der Release einfach kommen.

Seite 8: Ultimate General: Civil War

Der Amerikanische Bürgerkrieg aus der Sicht eines Generals. Ein bisschen wie Total War, aber die Entwickler haben definitiv einen eigenen Stil gefunden.

Seite 9: Iron Harvest

Man nehme den Ersten Weltkrieg, packt Mechs dazu und heraus kommt das. Wie sich dieser Titel wohl spielen wird?

Seite 10: Long War 2

Eine Mod? Wirklich? Auf jeden Fall! Denn schon der Vorgänger war mehr als nur eine Mod.

Seite 11: Total War Gebt mir irgendwas, Creative Assembly. Die nächste Warhammer-Fraktion oder ein neuer, historischer Titel. Irgendwas!

Eine bunte Truppe. Natürlich sind zehn Titel nicht ausreichend, um alle Top Spiele des Jahres abzudecken. Was hat euch gefehlt? Was sollte eurer Meinung nach nicht in der Liste stehen? Lasst es uns wissen!