Best of 2017 – Die TOP 10 Rollenspiele des Jahres

Jeder mag Toplisten, niemand mag Toplisten. Auch wenn es schier unmöglich ist, dass wir tatsächlich alle wichtigen Titel in gerade einmal zehn verfügbaren Plätzen unterbringen, haben wir uns seit einer Woche eben jener Aufgabe gestellt. Wir haben euch unsere Highlights im Genre Survival, Adventures, JRPGs, Indies, PS4-Exklusivtiteln und Visual Novels präsentiert. Es wird also Zeit für eines der wichtigsten Genres überhaupt: die RPGs. Rollenspiele. Role Play Games.

Egal wie ihr euer Lieblingsgenre nennen wollt, am Ende sitzen wir alle im selben Boot. Rollenspiele dominieren den Markt und entsprechend einfach war es, geeignete Kandidaten für die heutige TOP 10 zu finden. Im Gegenzug mussten einige interessante Vertreter allerdings auch weichen und vor allem im Bereich der Indies werden diese oftmals unerwartet auf den Markt geworfen, um uns letzten Endes umso euphorischer zurückzulassen.

Ich freue mich, euch die zehn interessantesten Vertreter der RPGs 2017 vorstellen zu dürfen.

Best of RPGs 2017

Divinity: Original Sin 2

We got snakes lizards on a plane in Fort Joy!

Torment: Tides of Numenera

Für Nicht-Fans des Kampfsystems aus Planescape Torment. Jetzt mit noch mehr Torment.

ELEX

Meteoriteneinschlag + Fantasy + SciFi = piranhahaltige Rollenspielkunst.

Expeditions: Viking

Die Karawane zieht weiter, die Wikinger sind in-einigen-rundenbasierten-Zügen-gleich tot.

Kingdom Come: Deliverance

Many dungeons. No dragons. Such wow.

Mass Effect: Andromeda

Ich bin Nicht-Commander-Shepard und das ist mein liebster Franchise-Nachfolger in Andromeda.

The Great Whale Road

Wikinger. Walfang. Hexagons und Met.

Vampyr

Vampire mit Gewissensbissen in London.

State of Decay 2

Viele Freunde verderben den Zombiebrei.

South Park: The Fractured But Whole

Die versauten Kinder aus dem südlichen Park entdecken Abgründe der Superhelden.

Fantasy, SciFi, mit Drachen und ohne Drachen. Isometrisch, Egoperspektive. Endzeit oder Frühgeschichte. Und dann noch süße Kinder in Comicgrafik. Fans von Rollenspielen haben auch in diesem Jahr wieder einiges abzuarbeiten.

Ihr wollt euren Pile of Shame vergrößern? Wunderbar. Dann solltet ihr einen Blick auf die kommenden Rollenspiele 2017 werfen und zugleich eifrig eure Wunschliste füllen.