Best of 2017 – Die TOP 10 PlayStation Games des Jahres

Würde man mir die Frage stellen, welches Genre mir bei Spielen am besten gefällt, dann könnte ich diese Frage nicht beantworten. Es gibt zu viele gute Vertreter aus den verschiedensten Richtungen. Ich mache allerdings kein großes Geheimnis daraus, dass ich ein großer Fan der PlayStation bin. Bei der Auswahl der Spiele in diesem Artikel wollte ich mich daher auf die Titel beschränken, die exklusiv auf Sonys vierter Heimkonsole erscheinen. Mit der Ausnahme weniger Titel, die auf für den PC verfügbar sein werden. Die zweite Voraussetzung war, dass das Spiel mit einem Veröffentlichungsdatum in 2017 versehen wurde, wobei Verschiebungen natürlich niemals ausgeschlossen werden können.

Was erwartet uns also in diesem Jahr auf der Playstation 4? Ich habe versucht, die zehn interessantesten Spiele zu finden und euch diese vorzustellen. Das folgende Inhaltsverzeichnis gibt euch auf jeden Fall einen kleinen Vorgeschmack.

Best of Playstation Games 2017

Seite 2: Nioh

Diese Mischung aus Dark Souls und Ninja Gaiden entführt uns ins virtuelle feudale Japan. Bockschwere Kämpfe inklusive.

Seite 3: Gran Turismo Sport

In sexy PS-Boliden über Rennstrecken auf der ganzen Welt brettern. So schön war Gran Turismo noch nie.

Seite 4: WipEout Omega Collection

Wipeout kommt zurück in Form einer Sammlung drei alter, aber dafür aufgehübschter Teile.

Seite 5: Hellblade: Senua’s Sacrifice

Wikinger-Setting, eine Hauptcharakterin mit psychischen Problemen. Was lässt Ninja Theory da Interessantes auf uns los?

Seite 6: Farpoint

Auf einem fremden Planeten Aliens abschießen? Das klingt perfekt für die virtuelle Realität.

Seite 7: Persona 5

Ein Jahr lang als Highschool-Schüler in Tokyo verbringen? Wenn es nur dabei bleiben würde.

Seite 8: Parappa The Rapper

Sony schwingt gerne die Nostalgiekeule, da darf auch der PS1-Klassiker PaRappa The Rapper 20 Jahre nach Erstveröffentlichung nicht fehlen.

Seite 9: Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Das nächste Remaster in der Liste, wobei es schon fast ein komplettes Remake ist. Sony und Activision bescheren uns die ersten drei Crash Bandicoot Teile in neuem Grafikgewand.

Seite 10: Uncharted: The Lost Legacy

Im Standalone AddOn zu Uncharted 4 schlüpfen wir in die Haut von Chloe und suchen in Indien nach verlorenen Schätzen.

Seite 11: Horizon: Zero Dawn

Die Entwickler der Killzone-Reihe entführt uns in eine weit entfernte Zukunft, in der Roboter-Dinosaurier durch die Lande ziehen.

Wie man gut erkennen kann, sind einige Neuauflagen oder Sequels enthalten, doch auch komplett neue IPs haben ihren Weg in diese Liste gefunden. Besitzern der Playstaion 4 steht ein hervorragendes Jahr bevor und es dürfte für jeden etwas dabei sein, egal ob man ein Fan von RPGs, Rennspielen, Action-Adventures, Jump&Run oder Shootern ist.

Natürlich ist das hier nur eine kleine Auswahl, denn gerade zur E3 dürften wir mit weiteren Spielen überschüttet werden, die wir dann sogar noch in diesem Jahr zocken können. Sollte ich ein Spiel vergessen haben, dass unbedingt in die Top 10 gehört, dann lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen.

Viel Spaß beim durchstöbern der Liste.