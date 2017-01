Best of 2017 – Die TOP 10 Adventures des Jahres

Abenteurer, Schatzjäger, Retter der Welt! Auch 2017 wird es zahlreiche neue Adventures geben – von Action über Horror bis Sandbox gibt es für jeden Spieler und jede Spielerin das Richtige. Ihr steht auf Point’n’Click, Textadventures, mehr Story oder doch lieber mehr Witz, Spannung, Atmosphäre? Adventures bieten fast alles.

Dem Umstand, dass das Genre der Adventure-Titel so breit gefächert ist, verdanken wir eine sehr lange Liste an neuen Spielen in diesem Jahr. Einige durften wir bereits kennen lernen, wiederum andere warten noch darauf entdeckt zu werden. Nachfolgend die interessantesten zehn Adventures dieses Jahres.

Best of Adventures 2017

Seite 2: Thimbleweed Park

Twin Peaks trifft auf Maniac Mansion.

Seite 3: State of Mind

Harter Tobak für Zukunftsvisionäre und Technikliebhaber.

Seite 4: Mosaic

Ein Blick in den Abgrund der Alltäglichkeit.

Seite 6: Future Unfolding

Ein wunderschöner Walking Simulator mit Twist.

Seite 8: Tacoma

Schwerelosigkeit und eine geheimnisvolle KI.

Seite 9: Unforeseen Incidents

Ein tödlicher Virus und die Chance auf Hoffnung.

Habe ich ein wichtiges Adventure vergessen, das ihr unbedingt erwähnen wollt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Welches Spiel interessiert euch am meisten, was stand bereits auf eurer Liste?