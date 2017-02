Berserk and the Band of the Hawk – Launch-Trailer

Nicht mehr lange, dann könnt ihr euch in Berserk and the Band of the Hawk reihenweise durch Gegnerhorden metzeln, ganz in Dynasty Warriors Manier. Immerhin basiert das von Koei Tecmo und Omega Force entwickelte Hack’n’Slash auf einem Crossovoer aus Dynasty Warriors und dem Manga Berserk.

Im Spiel werdet ihr die Söldnergruppe Die Falken begleiten und unteranderem als Söldner Guts euch durch blutige Schlachten schlagen. Aufgrund des nahenden Releases, wurde nun nochmal mit dem Launch-Trailer daran erinnert.

Berserk and the Band of the Hawk wird am 24. Februar 2017 für PS4, PC und PS Vita erscheinen.