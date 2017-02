Berserk and the Band of the Hawk – Gameplay und zwei Charakter-Trailer

Nicht mehr lange dann könnt ihr Berserk and the Band of the Hawk reihenweise die Gegnerhorden niedermähen. Immerhin ist der Titel ein Crossover der Dynasty Warriors-Reihe von Koei Tecmo und dem Manga Berserk von Kentaro Miura.

Koei Tecmo und Omega Force haben daher noch mal ein Gameplay-Video und zwei neue Charakter-Trailer veröffentlicht, um noch weitere Eindrücke in das Hack’n’Slash Abenteuer zu liefern. Bei den zwei Charakteren handelt es sich um Judeau und Serpico die näher vorgestellt werden und deren Fähigkeiten im Kampf zeigen. Des Weiteren liefern die Kollegen von GameSpot noch ein 21-minütiges Gameplay-Video.

In Japan ist der Titel bereits letztes Jahr erschienen. Wir müssen uns bis zum 24. Februar 2017 gedulden, erst dann können wir uns in das Gemetzel von Berserk and the Band of the Hawk stürzen. Erscheinen wird der Titel für PS4, PS Vita und PC.