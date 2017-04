Dragon Age 4 – Befindet sich bereits in Entwicklung?

Der erste Hinweis ist aufgetaucht, dass sich Dragon Age 4 bereits in Entwicklung befindet. Grund für diese Annahme lieferte die Synchronsprecherin Alix Wilton Regan, die schon für die weibliche Elfen-Stimme in Dragon Age Inquisition verantwortlich war.

Via Instagram postete sie nämlich ein Bild welches sie in einem Aufnahmestudio zeigt. Anbei der Text, dass sie für Tonaufnahmen in ein Studio zurückkehrte sowie der Hashtag Elf. Das alles deutet sehr auf Arbeiten an einer Vertonung von Dragen Age 4 hin.

Back in the studio and breaking worlds apart… she’s a very very very angry #Elf. Ein Beitrag geteilt von Alix Wilton Regan (@alixwiltonregan) am 5. Apr 2017 um 10:10 Uhr

Vielleicht erfahren wir diesbezüglich mehr auf dem EA Play-Event, welches kurz vor der E3 2017 stattfinden wird.