Bayonetta 3 – Wird es bald angekündigt?

In den vergangenen Monaten kamen immer häufiger Spekulationen und vermeintliche Hinweise auf, dass Platinum Games bereits an Bayonetta 3 werkelt. Anstoß für die Spekulation, dass sich Bayonetta 3 in Entwicklung befindet waren Videoclips die Platinum Games selbst veröffentlicht hat, in der bestimmte Szenen der Umbrahexe sich zufälligerweise drei mal wiederholen. Eine offizielle Bestätigung bleibt immer noch aus und die letzten Wochen wurde es wieder verdächtig ruhig um die sexy Umbrahexe.

Nun taucht aber ein neuer Hinweis auf, dass Bayonetta 3 sich nicht nur in Entwicklung befinden könnte, sondern vielleicht sogar bald angekündigt wird. Grund für die Annahme liefert Serien-Schöpfer Hideki Kamiya höchst persönlich, denn via Twitter antwortete er auf eine Frage eines Nutzers. Dieser fragte, wie die Chaos-Welt in Bayonetta 3 denn heißen würde. Hideki Kamiya antwortete schlicht darauf, dass er auf den dritten Teil warten solle.

Wait till Bayo3. RT @koldspaghettio Is there an actual name for the world of chaos, like inferno and paradiso? Like Gaia, or something like — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) September 6, 2017

Daher stellt sich nun die Frage ob dies eine Bestätigung dafür war, dass es definitiv einen dritten Teil geben wird und dieser vielleicht sogar schon bald offiziell angekündigt wird. Leider bleibt auch hier uns wieder nichts anderes übrig, als weiterhin gespannt abzuwarten wie es mit Bayonetta weiter geht.