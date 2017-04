Bayonetta 3 – Bereits in Entwicklung?

Zuletzt erschien Bayonetta endlich für den PC und auch die lang erwartete Amiibo-Figur der sexy Umba-Hexe hat ein Erscheinungsdatum und wird sogar in zwei Varianten erscheinen.

Und nun taucht die erste Spekulation auf, dass sich bereits Bayonetta 3 in Entwicklung befindet. Niemand geringeres als Platinum Games selbst hat dieses Gerücht angefeuert. Anstoß der Spekulation sind nämlich einige Videos, die Platinum Games selbst veröffentlicht hat und die Szenen aus Bayonetta und Bayonetta 2 zeigen.

Genau in diesen Videos soll sich der entscheidende Hinweis verstecken, dass die Jungs und Mädels bereits an Bayonetta 3 arbeiten. Jede Szene wiederholt sich zufälligerweise drei Mal, ein Hinweis also auf den dritten Teil? Eine offizielle Bestätigung gibt es leider noch nicht, also bleibt abzuwarten, ob sich diese Spekulation bewahrheitet und vielleicht bald offiziell das dritte Abenteuer der Umbra-Hexe angekündigt wird. Auch für welche Plattform der Titel erscheinen wird, ist noch sehr fraglich.