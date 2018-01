In diesem Monat ist es soweit und die Hexe feiert ihr Debüt auf Nintendo Switch. Bevor ihr später in den dritten Teil starten dürft, könnt ihr euch in Bayonetta 1 & 2 austoben.

Um euch die Games ein wenig näher zu bringen, wurde ein japanischer Trailer veröffentlicht. In fast fünf Minuten könnt ihr einen Blick darauf werfen, was euch erwartet.

Am 16. Februar werden die zwei Spiele auf Nintendo Switch erscheinen.