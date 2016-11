Battlefield – Das Battlefest beginnt

Seit gestern ist das mehrtägige Battlefest-Event im Gange. Spieler der EA-Titel Battlefield 4, Battlefield Hardline und Battlefield 1 dürfen sich auf eine Vielzahl verschiedenster Inhalte rund um die drei Titel freuen. Was genau uns für diese Tage erwartet, haben wir in einer Übersicht gesammelt. Schließlich müsst ihr auch wissen, wo ihr euch was genau abholen dürft.

Donnerstag (heute):

Battlefield 1 PTFO Mission: Spiele Battlefield 1 an drei unterschiedlichen Tagen und gewinne eine Runde im Operation-Modus für den PTFO Waffenskin.

Road to Battlefield 1 Mission: In Battlefield 4 oder Battlefield Hardline 25 Abschüsse mit der M1911 um ein Waffenskin sowie eine Erkennungsmarke für Battlefield 1 zu erhalten.

Freitag:

FridayNightBattlefield: Ab morgen gibt es zahlreiche FridayNightBattlefield-Server, auf denen ihr gegen die Entwickler spielen könnt. Eine entsprechende Erkennungsmarke gibt es hier ebenfalls zu gewinnen.

Doppelte XP für Battlefield 4 und Battlefield Hardline.

Sonntag:

Community-Videos, die euch und euren Skills unter die Arme greifen.

Mittwoch (23.11.2016):

Die Veteranenmarke für alle Spieler die an den Testingphasen von Battlefield 4 und Battlefield Hardline teilgenommen haben.

Freitag:

Der Freitag beendet das Event mit einem erneuten FridayNightBattlefield sowie doppelten XP für Battlefield 4 und Battlefield Hardline.

Sieht so aus, als gäbe es diese Woche in den drei neuesten Teilen des Franchises reichlich zu tun. Haltet anlässlich des Black Friday und Cyber Monday natürlich auch jederzeit Ausschau nach etwaigen Angeboten die seitens EA uns erwarten könnten.