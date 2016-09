Battlefield 4 – Alle Erweiterungen kostenlos

Wir wissen natürlich alle, dass ihr begierig auf das bald erscheinende Battlefield 1 wartet, aber auch der Vorgänger Battlefield 4 hat es immer noch auf dem Kasten. Wer also weiterhin hier fleißig am feuern ist und vielleicht noch ein paar zusätzliche Karten sein Eigen nennen möchte, der hat nochmal die Chance. Wer eine Xbox Live Gold Mitgliedschaft hat, der darf nämlich im Rahmen der Deals with Gold noch bis zum 19. September alle bisherigen Erweiterungen kostenlos ergattern. Die Battlefield 4 -Erweiterungen sind:

China Rising

Dragon’s Teeth

Final Stand

Naval Strike

Second Assault

Also nochmal ab ins Kampffieber, bevor der Release von Battlefield 1 am 21.10.2016 uns alle verschlingt.