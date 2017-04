Battlefield 1 – Zukunftspläne

Mit der Veröffentlichung von „They Shall Not Pass“ hat DICE seinem Weltkriegsshooter Battlefield 1 das erste der vielen Erweiteurngen verpasst. Die Resonanz ist dabei durchwegs positiv ausgefallen, die neuen Karten und Modi konnten sich bei der Community bereits beweisen. Anlässlich dazu geben DICE und EA nun den weiteren Verlauf für den Shooter an.

Wie natürlich bereits bekannt ist, wird das Spiel noch weitere DLCs erhalten. Allerdings beziehen sich die Zukunftspläne nicht nur auf deren Veröffentlichung. So soll es ab jetzt monatliche Updates geben, die kontinuierlich Verbesserungen vornehmen werden. Insbesondere Gameplay-Verbesserungen und Behebung bekannter Probleme sollen so schneller stattfinden. Hinzu kommen saisonale Updates, wie das anstehende Frühlings-Update, das wir bald erhalten sollen. An dem Mietserver-Programm wird ebenfalls bereits gearbeitet. Das Team hinter Battlefield 1 ist also weiterhin bemüht, euch die bestmögliche Spielerfahrung zu bieten.

Battlefield 1 ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.