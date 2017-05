Battlefield 1 – Weibliche Unterstützung im Anmarsch

Battlefield 1 hat weitreichende Zukunftspläne. EA und DICE werden uns nicht nur mit den monatlichen Updates weiterhin auf Trab halten, auch neue Karten und anderweitige DLCs sind geplant. Und mit „In the Name of the Tsar“ wird die zweite größere Erweiterung erscheinen, die Teil der Premium-Mitgliedschaft ist.

Aber nicht nur auf neue Karten dürfen wir uns freuen, sondern auch auf den Einzug der ersten weiblichen Charakterklasse. Angelehnt an das historische „1st Russian Women’s Battalion of Death“, erhalten die Russen im Spiel eine weibliche Scout-Klasse.

Welche Art von Gameplay diese Klasse mit sich bringen wird und welche weiteren Inhalte mit dem DLC erscheinen, wird EA im Rahmen ihres EA Play Events zur kommenden E3 präsentieren. Der Termin ist vorerst auf Ende des Sommers eingeschränkt, ein konkretes Datum dürfte aber bald folgen.