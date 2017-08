Battlefield 1 – Video zur neuen Karte

Wer noch eifrig Battlefield 1 spielt, der wird sicherlich wissen, dass noch einige DLCs für den Shooter anstehen. Wie gewohnt existiert auch bei diesem Ableger der Reihe die Premium-Mitgliedschaft, die uns unter anderem vier Erweitungen versprach. Die erste davon, das DLC They Shall Not Pass, befindet sich bereits im Umlauf. Im September erwartet uns mit In the Name of the Tsar auch schon das zweite große DLC.

Nicht nur die russische Fraktion wird damit dem Spiel beigefügt, sondern auch weitere Multiplayerkarten feiern ihr Debut. Eine dieser Karten wird Albion sein, auf die wir nun einen ersten Blick im folgenden Video werfen können:

Einen Releasetermin gibt es noch nicht, konkrete Infos sollten aber bald folgen. Premium-User dürfen die Erweiterung beim Erscheinen kostenlos runterladen, für die normalen Mitglieder bleibt In the Name of the Tsar kostenpflichtig, allerdings wird das Spiel weiterhin durch monatliche, kostenlose Updates für alle User supported.