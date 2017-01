Battlefield 1 – Video mit Hinweisen zum ersten DLC

Wir wissen bereits, dass uns DICE und EA für Battlefield 1 mehrere DLCs bieten werden. In Kürze erscheint mit „They Shall Not Pass“ die erste solche Erweiterung. Erstes Footage zeigt uns dabei grob, was wir erwarten können. Im unten angefügten Video sehen wir immer wieder kleine Einblicke in die möglichen Inhalte. Ein französischer Soldat, ein neues Fahrzeug, ein Behemoth und eventuell eine neue Elite-Klasse.

Das DLC wird erstmals die französische Seite des ersten Weltkriegs besuchen und für Besitzer des Premium-Pass mit Vorabzugang belohnen. Genauere Infos und mehr Details verspricht EA im Laufe der folgenden Woche. Das Video-Recap bespricht die Details nochmal. Natürlich kann sich letzendlich vieles ändern, die Bestätigung seitens EA müssen wir allerdings noch abwarten.

Battlefield 1 ist erhältlich für PC, PS4 und Xbox One.