Battlefield 1 – Neues Update, neue Karte, neues Balancing

Nach dem großen Update im Herbst gibt es nun erneut neue Inhalte für Battlefield 1. Nicht nur eine neue Karte und ein Zuschauermodus haben es ins Spiel geschafft, sondern auch kleinere Optimierungen.

Vorbesteller und Inhaber des Premium Passes von Battlefield 1 dürfen bereits heute die neue Karte erkunden, da sie eine Woche Vorabzugang genießen. Für alle anderen ist die neue Karte Giant’s Shadow ab dem 20. Dezember kostenlos erhältlich.

Die neue Karte, „Schatten des Giganten“, basiert auf der Schlacht an der Selle im Jahr 1918. Im Schatten des Wracks eines Luftschiffs stürzen sich die Spieler in heftige Gefechte auf offenem Feld und an den Flussufern entlang der Eisenbahntrasse zwischen Le Cateau und Wassigny. Probiert die neue Granaten-Armbrust des Versorgungssoldaten aus und entscheidet die Schlacht mit einem Panzerzug.

Im Zuge des Updates gibt es ab sofort auch einen Zuschauermodus, bei welchem die Beobachter zwischen First- und Third-Person-Perspektive wechseln können oder alternativ die freie Kamera nutzen, um einen besseren Überblick über das Schlachtfeld zu erhalten. Zusätzlich dazu gibt es sogar verschiedene Filter und Tiefenschärfe, um eigene Inhalte erstellen zu können.

Neben den größeren Neuerungen gibt es auch Änderungen am Balancing der Schrotflinte, Abklingzeiten der Spritze und mehr angepasst. Den kompletten Changelog findet ihr im offiziellen Forum.

Die erste Erweiterung „They Shall Not Pass“ erscheint im März 2017 und will uns den Krieg aus der Perspektive der Franzosen näherbringen. Battlefield 1 erschien am 21. Oktober 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One.