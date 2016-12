Battlefield 1 – Trailer zur neuen Map Giant’s Shadow

Battlefield 1 scheint, zumindest was die Verkaufszahlen angeht, den Shooter-Winter eindeutig gewonnen zu haben. Doch die Fans sind hungrig: Obwohl die Anzahl an Maps umfangreich ist, freuen sich viele auf das kostenlose Update, das Entwickler DICE versprochen hat.

Ein neuer Trailer verrät nun, dass die Weihnachtszeit für viele Gamer alles andere als ruhig wird: Am 20. Dezember soll die neue Karte Giant’s Shadow für alle Besitzer von Battlefield 1 spielbar werden. Wer das Spiel vorbestellt oder einen Premium Pass erworben hat, bekommt sogar eine Woche früher, also am 13. Dezember, Zugang.

Habt ihr die Granaten werfende Armbrust gesehen? Werdet ihr damit öfters die Supporter-Klasse nutzen?