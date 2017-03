Battlefield 1 – They Shall Not Pass Trailer

Auch wenn eigentlich fast alles bekannt ist über die erste Erweiterung von Battlefield 1, welche auf den Namen „They Shall Not Pass“ hört, sind neue Bewegtbilder immer etwas aufregender als harte Fakten in Textform. Entsprechend will uns EA nochmal in Stimmung für den Einzug der Franzosen in das Spiel bringen. In einem neuen Trailer erhalten wir Videomaterial zu den Karten des DLCs und einen kleinen Einblick, was uns genau erwarten wird.

„They Shall Not Pass“ erscheint am 14.03.2017 für Premium-Mitglieder. Alle anderen erhalten das Kartenpaket zwei Wochen später, also am 28.03.2017 auf ihre Plattform. Neben Karten bringt die Erweiterung auch zwei neue Operationen, Waffen, brandneue Fahrzeuge sowie einen neuen Spielmodus mit sich. Battlefield 1 ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich, die Erweiterung erscheint für alle Plattformen zeitgleich.