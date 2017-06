Battlefield 1 – Teaser Trailer zu In the Name of the Tsar veröffentlicht

Im Zuge der heutigen EA Play, der E3 Konferenz von Electronic Arts, wurde ein erster Teaser zum kommenden zweiten DLC für Battlefield 1 veröffentlicht, namentlich In the Name of the Tsar.

Der Sommer steht im Zeichen von Battlefield, wenn die russische Armee in Battlefield 1 Einzug hält und In the Name of the Tsar die größte Front des Ersten Weltkriegs eröffnet. Spieler können auf einem vereisten Archipel an den Gefechten von der Unternehmung Albion teilnehmen und in den verschneiten Schluchten des tückischen Lupkow-Passes kämpfen.

Während der erste DLC They Shall not Pass uns noch an die Westfront führte und uns erstmals in die Fußstapfen der französischen Armee treten ließ, geht es im zweiten DLC In the Name of the Tsar in das kalte Russland. Neue Maps, neue Waffen und sogar erstmals weibliche Soldaten erwarten uns. Weitere Details möchte DICE und Electronic Arts im Laufe der E3 verraten.

Der zweite DLC für Battlefield 1, In the Name of the Tsar, soll im September 2017 für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen.