Battlefield 1 – Sommerpläne

Auch im Sommer haben die Köpfe hinter Battlefield 1 bei EA und DICE vor, euch weiterhin mit dem Weltkriegsshooter zu begeistern. Wie das bewerkstelligt werden soll, verraten die Entwickler nun im Rahmen ihrer Sommerpläne.

Zunächst mal können wir schon bald mit dem Mai-Update rechnen, der wie gewohnt zahlreiche Verbesserungen mit sich bringen wird, aber diesmal insbesondere den Operation-Modus verbessern soll:

Fans von Operationen werden sich über dieses Update besonders freuen, denn es wird Playlists für den Modus sowie einen einfacheren Zugang geben, damit ihr euch noch schneller ins Gefecht stürzen könnt.

Die genauen Details zum Update wurden noch nicht veröffentlicht, sollten aber auch in naher Zukunft folgen. Im Juli können Premium-Mitglieder dann mit der Karte „Nivelle-Nächte“ sich diesmal in das Gefecht im Dunkeln stürzen. Ob und wann man Zugriff ohne Premium-Pass erhält, ist noch unklar. Eine zweite neue Map, „Prise de Tahure“, wird in Kürze auf dem Testserver zur Verfügung stehen, bevor sie nach umfangreichem Testing ebenfalls veröffentlicht werden soll.

Battlefield 1 bleibt also weiterhin spannend. Wer weitere Details nachlesen möchte, oder einfach nur möglichst auf dem neuen Stand sein will, der kann hier auf den offiziellen Blog weiter recherchieren.