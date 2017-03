Battlefield 1 – Premium über Freunde

Vor wenigen Wochen verkündeten DICE und EA, dass Maßnahmen gegen die Spaltung einer Community durch DLCs getroffen werden sollen. Ursache dafür war der anstehende Release der „They Shall Not Pass“-Erweiterung für Battlefield 1. Dieser Inhalt ist nun offiziell erschienen und die besagten Maßnahmen wurden vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein Party-System, bei dem auch Spielern, die keine Premium-Mitgliedschaft besitzen, der Zugang zu den Karten ermöglicht wird.

Es handelt sich hierbei um ein ganz simples System. Ist in der gemeinsamen Sitzung (internes Party-System in Battlefield 1) mindestens ein Spieler, welcher eine Premium-Mitgliedschaft besitzt, so wird die Gruppe als „Premium-Enabled“ gekennzeichnet. Auf diese Weise kann man nun gemeinsam auf die neuen Karten und Spielmodi zugreifen, die durch Erweiterungen hinzugefügt werden. Allerdings dürfen nur Käufer dann auf die neuen Waffen und Fahrzeuge direkt beim Spawn zugreifen, der Rest muss weiterhin mit dem Standard hantieren. Außerdem werden gewonnene Erfahrungspunkte nicht vergeben, sondern lediglich aufsummiert. Entscheidet man sich schließlich für den Kauf, so wird diese Summe nachträglich hinzugefügt.

Diese Methode ermöglicht einem also ein ausgiebiges Testen neuer Inhalte vor dem Kauf und vermindert die teils extreme Spaltung der Community. Wie sich der Einfall von DICE in der Realität schlagen wird, wird sich nun zeigen. Premium-Enabled-Gruppen sind ab sofort in Battlefield 1 integriert.