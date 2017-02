Battlefield 1 – Neuer Modus Frontlines erklärt

Während Veteranen von Battlefield 1 sich auf den bevorstehenden Einmarsch der Franzosen vorbereiten, erhalten wir neben Karten und der neuen Fraktion auch einen zusätzlichen Spielmodus.

Frontlines wird dieser heißen und die beiden Modi Rush und Eroberung kombinieren. Somit werden zwei der beliebtesten Spielmodi von DICE zu einem verschmolzen. Hierbei kämpfen zunächst beide Teams um die Kontrolle einer Flagge und der Gewinner darf jeweils zur nächsten Flagge vorrücken. Erreicht man die gegnerische Basis, so müssen nun noch in klassischer Rush-Manier die beiden Telegraphen zerstört werden. Siegreich ist das Team, welches letzendlich die Telegraphen des Feindes in die Luft jagt.

Wer darunter keine Vorstellung hat, dem wird der Spielmodus im Video genauer erklärt. Der DLC „They Shall Not Pass“ wird im März für PC, PS4 sowie Xbox One erscheinen und neben den neuen Fahrzeugen, Waffen und Karten eben auch Frontlines mit sich bringen.