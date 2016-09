Battlefield 1 – Neuer Beta-Patch

Die Open Beta von Battlefield 1 neigt sich langsam dem Ende zu. Am 8. September soll Schluss mit dem Geballer in der Wüste sein. Doch DICE hat auf Twitter heute verkündet, dass es noch heute Vormittag einen Patch geben wird.

We'll be deploying a BF1 update on PC starting on Sept 7 at 1A PT/8A UTC/10A CEST with up to 10 minutes expected downtime.

— Battlefield (@Battlefield) September 7, 2016