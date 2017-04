Battlefield 1 – Netcode Update wird am Dienstag kommen

Dice hat bestätigt, dass am kommenden Dienstag ein Update für Battlefield 1 kommen wird. Dieses thematisiert hauptsächlich eine Verbesserung der Treffererkennung in einem Multiplayer Spiel. Genauer soll der Wechsel von Client- zu Serverberechnung statt von 100 Millisekunden, nun bei 150 Millisekunden stattfinden.

@AndreasDarsell @giuseppe_lamo @_jjju_ @GlueckMischkag @Battlefield Nope, couldn't get it out before end of day Friday sadly. But we have a solution ready for Tuesday next week.

— David Sirland (@tiggr_) April 28, 2017