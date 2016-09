Battlefield 1 – Minimale PC-Anforderungen bekannt gegeben

Die Open Beta von Battlefield 1 ist noch in vollem Gange. Nun haben die Entwickler die minimalen Systemvoraussetzungen zum neuen DICE-Shooter bekannt gegeben:

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10

Processor (AMD): AMD FX-6350

Processor (Intel): Core i5 6600K

Memory: 8GB RAM

Graphics card (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB

Graphics card (NVIDIA): nVidia GeForce GTX 660 2GB

DirectX: 11.0 Compatible video card or equivalent

Online Connection Requirements: 512 KBPS or faster Internet connection

Hard-drive space: 10Gb

Diese bewegen sich somit ungefähr im gleichen Rahmen wie bei allen anderen aktuellen Spielen, welche auf die Frostbite-Engine setzen. Spätestens mit dem Erscheinen von neuen Karten reichen die angegebenen 10 GB Festplattenplatz aber nicht mehr aus. Hier gilt es dann, voraus zu planen.

Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober 2016 für PS4, Xbox One und den PC. Vorbestellungen können hier getätigt werden.