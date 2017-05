Battlefield 1 – Megalodon Easteregg in Fort de Vaux

Ihr mögt Haie in Videospielen? Ausgezeichnet. Das Battlefield Franchise ebenfalls, weshalb nun endlich auch ein Megalodon den Weg in den Battlefield 1 DLC They Shall Not Pass gefunden hat.

Bereits in Battlefield 4 durften Spieler Bekanntschaft mit einem Hai der etwas anderen Art machen. Anfangs noch ein Mythos, stellte sich dieses Easteregg später als sehr wahr und sehr furchterregend heraus.

Um ein wenig Variation in das Geschehen zu bringen, hat sich DICE eine noch überraschendere Vorstellung des Riesenhais überlegt. Um den Megalodon auf die Karte Fort de Vaux zu locken, müsst ihr ein paar Ventile drehen, Granaten werfen und Pixelkameraden in einer Pfütze ins Jenseits befördern:

Turn all valves AT THE SAME TIME, theow a granade down the shithole in the long corridor, when a puddle with water fills near C, stab 3 people in the puddle so it fills with blood, and get bitten by shark

Valves are at the rubble corner, on A where you have to destroy some ground and in a corridor between D and E