Battlefield 1 – Kampagne mit nur fünf Missionen

Das heiß erwartete Battlefield 1 steht schon vor der Tür und wir freuen uns auf spannende Schlachten im gut gewählten Setting des ersten Weltkriegs. Auch wenn die Battlefield-Reihe von seinem Multiplayer lebt, so bringen sie in der Regel doch eine mehrstündige Kampagne mit sich, die mit mindestens ebenso haarsträubenden Kämpfen aufwarten kann. Ob sich das für Battlefield 1 ebenfalls bewahrheiten wird, erscheint jetzt fragwürdig. Der neueste Teil des Franchises bringt nämlich nur fünf Kampagnenmissionen mit sich, die auf den Namen War Stories hören, und sich an Schlachten des ersten Weltkriegs und ihren verschiedenen Standorten orientieren.

Einige wenige Details zu den War Stories sind bereits bekannt. So wird die erste Geschichte von dem Konflikt zwischen britischer Lufthoheit und den deutschen Piloten. Die zweite Handlung versetzt uns in den nahen Osten und die dritte wieder nach Europa. Wir werden als Konflikte aus verschiedenen Blickwinkeln erleben dürfen. Der Umfang einer solchen War Story ist bisher schwer abzuschätzen, aber die Hoffnung bleibt bestehen, dass trotz dem Multiplayerfokus wir eine gelunge Solokampagne erhalten.

Battlefield 1 erscheint am 21.10.2016 für PC, PS4 und Xbox One.