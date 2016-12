Battlefield 1 – Infos zum ersten DLC

In einem Post auf der offiziellen Website zu Battlefield 1 erklären die Verantwortlichen, was im März mit dem ersten DLC „They Shall Not Pass“ auf uns zukommen wird.

Wie wir bereits wissen, wird dieser DLC die französische Armee spielbar machen. Dementsprechend wurden die neuen Karten überwiegend von Ereignissen auf französischem Boden inspiriert. Allem voran die Schlacht von Verdun, welche die Entwickler in ihren Anfängen zeigen wollen, als heftiger Artilleriebeschuss ganze Ortschaften und Wälder von der Landkarte tilgte.

Eine weitere Karte, die angesprochen wurde, erinnert an Operation Locker aus Battlefield 4: Die Garnison von Fort Vaux kämpft noch tief in den Stollen der Festung um jeden Zentimeter. Klingt also nach heftigen Nahkämpfen und engen Gängen.

Zuletzt die Schlacht von Soissons Ende 1918, die den Spielern große Panzerschlachten und spannende Kämpfe um Brücken und Dörfer bieten soll.

Zu all den neun Informationen haben die Entwickler Konzeptzeichnungen veröffentlicht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen: