Battlefield 1 – DLC Pläne

Der Monat März wird für Fans von Battlefield 1 bestimmt ein kleiner Höhepunkt, soll doch mit dem anstehenden DLC „They Shall Not Pass“ neuer Inhalt für den Weltkriegsshooter erscheinen. Während die Inhalte zu dieser ersten Erweiterung bekannt sind, gab es bisher kaum Informationen über die weiteren DLCs, welche Teil der Premium-Mitgliedschaft sind und erscheinen müssen. Da der Release von „They Shall Not Pass“ kurz bevor steht, erzählen DICE und EA nun auch mehr über die weiteren Pläne.

Die erste Erweiterung wird ab dem 14.03.2017 (Premium, alle anderen zwei Wochen später) die Franzosen ins Spiel bringen. Darauf wird im Laufe des Jahres das zweite Update „In The Name Of The Tsar“ die russische Fraktion in Battlefield 1 einführen. Dabei wird die Brussilow-Offensive und Konflikte in den kalten Lupkow Pässen im Vordergrund stehen.

Weiterhin wird ein Update „Turning Tides“ erscheinen, welches sich auf Seeschlachten fokussiert. Dabei werden große Zerstörer, Schiffe und Küstenflugzeuge zum Einsatz kommen. Letztes geplantes DLC wird den unheilvollen Namen „Apocalypse“ tragen. Zu „Apocalypse“ ist bisher kaum etwas bekannt, lediglich das Statement von DICE:

Sie erobern umkämpfte Gebiete mit brutalen Werkzeugen und einzigartigen Waffen, die aus der Not heraus entstanden. Während sie in die Hölle hinabsteigen, kommen sie den albtraumhaften Schrecken des Ersten Weltkriegs näher denn je.

Es existieren also weitreichende und spannende Pläne um den Multiplayer von Battlefield 1 weiterhin am Leben zu erhalten, insbesondere „Apocalypse“ klingt nach einem spannenden DLC. In zwei Wochen dürft ihr dann zumindest schon mit der ersten Erweiterung in neue Karten eintauchen und den neuen Spielmodus Frontlines ausprobieren.