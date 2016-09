Battlefield 1 – Die Beta in Zahlen

Die offene Beta von Battlefield 1 war ein voller Erfolg, zumindest wenn man sich die nackten Zahlen, die heute von EA vorgelegt wurden, ansieht.

So haben insgesamt 13.2 Millionen Spieler sich plattformübergreifend in den Ersten Weltkrieg à la DICE gestürzt. Das macht die vergangene Beta zur erfolgreichsten in der Geschichte von Electronic Arts.

Neben den Teilnehmerzahlen hat EA natürlich auch bei ein paar anderen Dingen mitgezählt. Insgesamt wurden 62 Millionen Soldaten vom Rücken eines Pferdes aus besiegt und 29 Millionen fielen dem Nahkampf zum Opfer.

Wer meint, dass der Späher, sprich der Sniper, die beliebteste Klasse war, der liegt fast richtig: Mit 28% Pickrate liegt er nur knapp hinter dem Sturmsoldat, welcher in 30% der Fälle ausgewählt wurde.

Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober und kann hier vorbestellt werden.