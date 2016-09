Battleborn – Demo oder F2P

Auch wenn es sich bei weitem um kein schlechtes Spiel handelt, hat der nahe Release zum Giganten Overwatch den Auftritt von Battleborn ziemlich die Luft genommen. Viele Spieler fragten dementsprechend nach einer F2P-Version des Spiels an, damit wieder Schwung in den doch vielversprechende Genre-Mix Battleborn kommt. Zunächst macht es den Anschein, als würde Gearbox diese Idee umsetzen, denn laut einem Insider soll eine Free-to-play-Version bald erscheinen.

Aber auch hier wurde sich wohl zu früh geformt. Randy Pitchford spricht sich vehement gegen eine womögliche F2P-Version aus.

I was just told about a reckless story about Battleborn going F2P that is false. There are no plans to convert Battleborn free to play.

Auch wenn wir also nicht kostenlos Battleborn spielen dürfen, erwähnt Randy aber auch im Folgetweet, dass eine Art Demo erhältlich sein wird. Inwiefern sich diese Demo oder in Randy’s Worten Trialversion unterscheiden wird, bleibt noch offen.

We have some unannounced plans to do a trial version of the game that would be free and from which retail can be purchased along with DLC.

