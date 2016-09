Batman: The Telltale Series – Termin für Episode 2 bekannt

Mit Batman: The Telltale Series erweiterte das gleichnamige Studio vor einiger Zeit seinen Spielefundus um den dunklen Ritter aus Gotham City.

Nun wurde auf der offiziellen Seite bekannt gegeben, dass Episode 2 am 20. September 2016 erscheinen wird. Außerdem wird eine Retail-Box des Spiels bei uns ab dem 16. September erhältlich sein. Diese besteht aus einem Datenträger mit den bisherigen Episoden und gilt als Season Pass, der alle fünf noch kommenden Episoden beinhaltet.

Für Europäer weniger interessant, jedoch soll es erwähnt werden: Auf der PAX West kann die 2. Episode bereits am 3. September testweise gespielt werden. Wer sich also aktuell in Seattle aufhält, kann einen Blick riskieren.