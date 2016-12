Batman: The Telltale Series – Finale im Dezember

Die Abenteuer des dunklen Ritters in Batman: The Telltale Series nähern sich ihrem Ende. Entwickler Telltale gab heute das Veröffentlichungsdatum des Staffelfinales bekannt.

Ab 13. Dezember 2016 können Spieler auf allen Plattformen Episode 5: City of Light herunterladen. Abhängig von euren Entscheidungen in der vierten Episode, startet City of Light an unterschiedlichen Orten. Details zur Handlung hat Telltale heute in einer Pressemitteilung veröffentlicht:

In Episode 5 bereitet der Anführer der Children of Arkham die finale Aktion vor, um den Namen der Familie Wayne und die Personen, die Batman nahe stehen, zu vernichten. Kann das Geheimnis um Batmans Identität gewahrt werden, auch wenn es für Chaos und Tod in Gotham sorgt? Das Schicksal der Familie Wayne und die der Stadt liegt auf den Schultern des Spielers. Wie wird er sich entscheiden? Wie weit wird er gehen? Welche Maske wird er tragen?

Außerdem steht ab sofort Episode 1: Ream of Shadows für alle PC-Spieler kostenlos via Steam zur Verfügung. Wer also das Spiel gerne testen möchte, dem bietet sich jetzt die beste Gelegenheit. Passend dazu hat Entwickler Telltale für die PC-Version einen Patch veröffentlicht, der einige, bereits seit der Erstveröffentlichung bestehende Probleme behebt und zudem eine bessere Performance bietet. Um das Spiel besser auf die eigene Hardware anzupassen, wurden mit dem Update auch noch weitere Einstellmöglichkeiten hinzugefügt.